- Știința Bacau- CSM Targoviște (sambata, ora 14.00, Sala Sporturilor) Etapa 19-a a Diviziei A1 la volei feminin se anunța drept una fara prea mari șanse de reușita pentru Știința Bacau. Și asta pentru ca sambata, de la ora 14.00, studentele vor primi vizita campioanei și liderei la zi CSM Targoviște.…

- Dinamo București- Știința Bacau 3-1 (-23, 18, 23, 19) Prim-divizionara de volei feminin Știința Bacau s-a deplasat sambata, in fieful lui Dinamo cu intenția de a-și imbunatați situația din clasament. Chiar daca bucureștencele porneau ca favorite, studentele aveau și ele șansa lor. Iar caștigarea primului…

- A treia deplasare din 2022 face ca prim-divizionara de volei feminin Știința Bacau sa evolueze sambata, de la ora 19.30, in fieful bucureștencelor de la Dinamo. Cu șapte puncte luate in primele trei jocuri ale anului, Știința a cedat meciul din runda precedenta, acasa, cu CSO Voluntari. Dinamo vine,…

- Sambata, de la ora 17.00, Știința Bacau va intalni, in Sala Sporturilor, revelația actualei ediții de campionat, CSO Voluntari 2005 Se intoarce foaia. Și se intra in sesiune; in sesiune pe bune! Sambata, in etapa a 14-a a Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau are parte de primul examen sever din…

- Tragatoarea secunda in varsta de 19 ani a prim-divizionarei de volei feminin Știința Bacau, Madalina Airoaie și-a reluat, din aceasta saptamana, antrenamentele. Madalina a absentat la primele trei meciuri din 2022 ale echipei sale din motive de ordin medical, dar spera sa revina pe teren sambata, la…

- Cu o zi inainte de inceperea returului Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau și-a completat lotul cu o tragatoare secunda din Serbia. Achiziția poarta numele Marijei Skoric, o voleiballista care va implini 23 de ani pe data de 7 iulie. Skoric a evoluat in ultimul sezon la formația din țara natala,…

- Etapa a noua a Diviziei A1 la volei feminin și-a cunoscut epilogul luni seara, odata cu partida dintre CSO Voluntari 2005 și Dacia Mioveni, caștigata de gazde cu scorul de 3-1 (21, -20, 11, 18). Celelalte rezultate ale rundei, inregistrate la finalul saptamanii trecute: Știința Bacau- Volei Alba Blaj…