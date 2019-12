Știința Bacau- Kairos Ponta Delgada (azi, ora 17.00, Sala Sporturilor/ in tur, 3-0) „Mergem impreuna spre voleiul european”. Așa suna sloganul care insoțește parteneriatul dintre Consiliul Județean Bacau și echipa de volei feminin Știința. In aceasta seara, echipa bacauana antrenata de Florin Grapa se pregatește sa faca un nou pas in voleiul european. Mai exact, […] Articolul Volei feminin/ Cupa Challenge: Impreuna, spre „optimi” apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .