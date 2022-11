Stiri pe aceeasi tema

Campioana CSM Arcada Galati a fost invinsa de CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 3-1 (25-15, 25-22, 15-25, 25-22), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a saptea a Diviziei A1 la volei masculin, anunța Agerpres.

Vicecampioana CSM Targoviste a invins-o pe CSU NTT Data Cluj cu scorul de 3-0 (25-16, 25-16, 25-11), vineri, in deplasare, intr-un meci din etapa a sasea a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres.

CS Rapid a invins-o in deplasare pe CS Dinamo, cu scorul de 3-2 (25-17, 21-25, 16-25, 25-20, 15-12), miercuri, in deplasare, intr-un derby bucurestean jucat in etapa a cincea a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres.

CS Rapid Bucuresti si CSO Voluntari au obtinut victorii in deplasare, miercuri, in etapa a treia a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres.

CSO Voluntari 2005 a invins-o dramatic pe CSM Lugoj, cu scorul de 3-2 (27-29, 20-25, 28-26, 25-19, 19-17), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres.

Campioana en-titre la handbal feminin, Rapid Bucuresti, a invins duminica, pe teren propriu, formatia norvegiana Storhamar Elite, scor 27-25 (14-15), in grupa B din Liga Campionilor, potrivit news.ro

SCM Ramnicu Valcea a invins campioana CS Rapid Bucuresti, dramatic, cu scorul de 37-36 (18-16), miercuri seara, in Sala Sporturilor ''Traian'' din Ramnicu Valcea, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de handbal feminin.

FC Barcelona a invins-o pe Celta Vigo cu scorul de 1-0 si a revenit pe prima pozitie a clasamentului dupa meciurile jucate duminica in etapa a opta a campionatului de fotbal al Spaniei., potrivit Agerpres.