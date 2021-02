Stiri pe aceeasi tema

- CSM Targoviste a obtinut, duminica, a 13-a sa victorie din tot atatea meciuri in acest sezon al Diviziei A1 la volei feminin, 3-0 (25-19, 25-9, 25-21) cu CSO Voluntari 2005, pe teren propriu, potriv it Agerpres. Ghergana Dimitrova a reusit 15 puncte, iar Irina Truskina 11. CSM Targoviste…

- Duminica s-au jucat ultimele partide din cadrul primului turneu al returului Diviziei A la volei feminin, cu grupe gazduite, timp de trei zile, de Targoviste, Blaj, Medgidia si Pitesti. CSM Targoviste ramane liderul campionatului, potrivit news.ro. Rezultatele inregistrate sunt: Grupa…

- CSM Targoviste si CSM Volei Alba Blaj, primele doua clasate, au castigat clar primele lor meciuri jucate, vineri, in returul Diviziei A1 la volei feminin. Liderul CSM Targoviste a trecut de CS "U" NTT Data Cluj cu 3-0 (25-8, 25-20, 25-12), in 62 de minute. Ghergana Dimitrova a reusit 23…

- Rreturul Diviziei A1 se va disputa tot sub forma de turnee, care inlocuiesc etapele saptamanale, la fel ca in prima parte a sezonului. In Sala “Timotei Cipariu” vor avea loc doua turnee consecutive, iar Volei Alba Blaj va debuta in noul an, acasa, cu derby-ul din 22 ianuarie, cu Dinamo București. Cupa…

- CSM Targoviste a reusit a noua sa victorie consecutiva in Divizia A1 la volei feminin, 3-1 (25-22, 25-17, 22-25, 25-17) cu CS Dinamo Bucuresti, duminica, pe teren propriu, in turneul al saselea al campionatului. Cubaneza Casanova a reusit 21 de puncte, iar bulgaroaica Ghergana Dimitrova a contribuit…

- CS Rapid Bucuresti si CSM Lugoj au obtinut victorii, joi, la Lugoj, in turneul al saselea al Diviziei A1 la volei feminin. CS Rapid Bucuresti a trecut de CSU Medicina CNUE Tg. Mures cu 3-1 (25-18, 18-25, 25-21, 25-21). Echipa giulesteana a fost condusa spre victorie de ''veterana''…

- Divizia A1 (f): Programul Turneului 3 Grupa 1 (Lugoj) Vineri, 20 noiembrieCSM Lugoj – CSO Voluntari 2005 3-1 (25-16, 25-13, 22-25, 25-13) Sambata, 21 noiembrie CSO Voluntari 2005 – CS Medgidia1-3 (25-21, 21-25, 20-25, 22-25) Duminica, 22 noiembrieCSM Lugoj – CS Medgidia1-3 (22-25, 17-25, 25-18,22-25)Grupa…

- Doar o victorie au obținut voleibalistele de la CSM Lugoj in cel de-al treilea turneu al Diviziei A1 la volei feminin, desfașurat in weekend, in Sala Ioan Kunst Ghermanescu. Dupa doua infrangeri in primul turneu, 0-3 cu Dinamo București și CSM Volei Alba Blaj, urmate de alte doua eșecuri prin…