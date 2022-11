Stiri pe aceeasi tema

- CSO Voluntari 2005 a invins-o dramatic pe CSM Lugoj, cu scorul de 3-2 (27-29, 20-25, 28-26, 25-19, 19-17), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a castigat duminica, la Turneul F4 de la Mioveni, Supercupa Romaniei, dupa ce a invins in finala formatia CSO Voluntari, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- CS Rapid Bucuresti a reusit a treia sa victorie in Campionatul National de polo pe apa feminin, 22-8 (9-1, 7-2, 2-4, 4-1) cu CSM Targu Mures, sambata, in etapa a patra din primul turneu, gazduit de Bazinul ''Crisul'' din Oradea, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Campioana ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe si vicecampioana FCC Baschet UAV Arad au obtinut victorii in deplasare, sambata, in meciurile jucate in etapa a treia a Ligii Nationale de baschet feminin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Campioana CSM Arcada Galati si CSA Steaua Bucuresti au obtinut victorii in deplasare, sambata, in etapa a treia a Diviziei A1 la volei masculin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- CSM Arcada Galati si CSA Steaua Bucuresti au obtinut victorii la limita, sambata, in etapa a doua a Diviziei A1 la volei masculin,anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- ACSH Gheorgheni si Corona Brasov au obtinut victorii in deplasare, duminica, in Erste Liga la hochei pe gheata, in timp ce SC Miercurea Ciuc a pierdut din nou. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Gloria Buzau este singura echipa din Liga Nationala de handbal feminin cu trei victorii consecutive, dupa ce a intrecut-o pe nou-promovata CSM Targu Jiu cu 28-26 (14-14), duminica, in deplasare, intr-un meci din etapa a treia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…