- Etapa a opta a Diviziei A1 la volei feminin se intinde pe durata a patru zile. Runda incepe astazi, cu meciul televizat (ora 17.00, TVR3) dintre CS Medgidia și CSO Voluntari 2005 și va continua sambata, cand sunt programate trei jocuri: ACS Volei Cristina Parv Turda- Dinamo București, Volei Alba Blaj-…

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a invins joi, in deplasare, formatia elvetiana AESCH Pfeffingen, scor 3-1, si s-a calificat in optimile de finala ale Challenge Cup, anunța news.ro. Scorul pe seturi a fost 25-21, 22-25, 25-23, 28-26. In mansa tur din 16-imi, CSM Lugoj a invins pe teren…

- CS Medgidia s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, dupa ce a invins formatia croata OK Kastela, cu scorul de 3-1 (25-19, 25-14, 22-25, 25-17), joi seara, la Kastel Stari, in mansa a doua a saisprezecimilor de finala ale Cupei Challenge la volei feminin,…

- Campioana en titre, CSM Targoviste, a fost invinsa in deplasare de CSO Voluntari 2005, cu scorul de 3-2 (21-25, 25-20, 25-23, 21-25, 15-13), sambata, in etapa a 5-a a Diviziei A1 la volei feminin. Pentru formatia de langa Turnul Chindiei aceasta este a doua infrangere in cinci etape, in conditiile…

- Campioana en titre, CSM Targoviste, a fost invinsa surprinzator de CS Medgidia cu scorul de 3-2 (19-25, 25-20, 7-25, 25-20, 15-13), luni, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin. CSM, care a condus cu 1-0 si 2-1 la seturi, s-a inclinat dupa doua ore…

- Runda a doua a Diviziei A1 la volei feminin se incheie luni, 18 octombrie, la Targoviste, cu o partida de zile mari, in care CS Medgidia este protagonista. Formatia din municipiul de pe malul Canalului descinde in fieful campioanei, un joc deschis oricarui rezultat. Echipa feminina de volei CS Medgidia…

- Dacia Mioveni a inregistrat, week-end-ul trecut, prima victorie din istorie in prima liga, in prima etapa a Diviziei A1 la volei feminin. La Mioveni, in noua Sala a sporturilor, Dacia a caștigat fara mari emoții primul meci disputat vreodata in Divizia A1 la volei feminin. Victoria cu 3-0 in fața Științei…

- In acest weekend incepe sezonul 2021-2022 al Diviziei A1 de volei masculin. Știința Explorari are parte de un debut foarte dificil urmand sa joace pe teren propriu cu Dinamo București, proaspata caștigatoare a Supercupei Romaniei (3-2 cu Arcada Galați) și una dintre principalele candidate la titlu in…