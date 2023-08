Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins vineri, in deplasare, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 3-0, in primul amical din doua programate la Skopje. Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-22, 25-18. Victoria a fost dedicata antrenorului Sergiu Stancu, el fiind sarbatoritul zilei la implinirea…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a invins formatia Ungariei cu scorul de 3-2 (18-25, 27-29, 25-20, 15-13, 15-10), miercuri, intr-un meci amical desfasurat la Budapesta.Conducerile tehnice ale celor doua echipe au convenit ca seturile 4 si 5 sa se incheie la 15, precizeaza pagina de Facebook…

- Echipa naționala a Romaniei a obținut un punct nesperat in Elveția in cea de a patra etapa a Grupei I din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2024. Dupa ce mai bine de o repriza și jumatate Elveția ne a dominat clar, finalul a fost de partea noastra, iar in aceasta seara Dumnezeu a fost…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Slovaciei cu scorul de 3-1 (25-18, 25-18, 19-25, 25-23), sambata, la Nitra, in ultimul sau meci din Grupa B a Golden League. Tricolorele s-au inclinat dupa o ora si 48 de minute. Elizabet Lenke Inneh, cu 18 puncte, si Adelina Budai-Ungureanu,…

- Naționala U21 a Romaniei a susținut astazi un antrenament la baza de la Mogoșoaia. Selecționerul Emil Sandoi a explicat alegerile in privința lotului pentru Campionatul European din aceasta vara. Intre 21 și 27 iunie, Romania U21 va disputa meciurile grupei B de la Euro 2023. Adversare vor fi reprezentativele…

- Nationala de fotbal a Romaniei a plecat la Pristina, miercuri, pentru meciul cu reprezentativa din Kosovo, contand pentru preliminariiile Campionatului European din 2024. "Decolam spre Pristina pentru a obtine un nou rezultat bun in drumul spre Euro 2024", este mesajul de pe pagina de Facebook Echiipa…

- Meciul de volei Romania – Cehia din cadrul Golden League se joaca joi, 8 iunie, de la ora 17.00, la Pitesti Arena. Miercuri, Federatia de Volei organizeaza, la Primaria Pitești, o conferința de presa la care vor fi prezenți Naranjo Guillermo – antrenor echipa naționala, Adelina Ungureanu – capitanul…