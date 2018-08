Stiri pe aceeasi tema

- Sala Polivalenta din Craiova va gazdui astazi doua meciuri ale naționalelor de volei ale Romaniei, fete și baieți, in preliminariile Campionatului European 2019. De la ora 17.00, tricolorele vor infrunta Bosnia și Herțegovina, iar de la 20.00, naționala masculina va ...

- Doua dintre cele mai bune jucatoare de volei de la echipa timisoreana UVT Agroland vor juca la nationala Romaniei in campania de calificare la Campionatul European. Alte doua sportive timisorene s-au aflat in lotul largit al echipei.

- Nationala masculina de volei a Romaniei, antrenata de tehnicianul craiovean Dan Pascu, se pregateste in Banie pentru preliminariile Campionatului European, iar astazi si maine va sustine primele doua meciuri de verificare, in Sala Polivalenta. Adversara tricolorilor va fi nationala Israelului. ...

- Romania s-a calificat cu toate echipele in sferturile de finala ale Campionatului European de tenis de masa pentru juniori si cadeti, care se desfasoara in aceste zile in Sala Polivalenta din Cluj Napoca. Dupa ce au castigat grupa A, cu 3 victorii in fata Poloniei, Slovaciei si Turciei, juniorii I,…

- "Tricolorele" vor juca joi, contra Rusiei, pentru medaliile de aur la Campionatele Europene de tenis de masa pentru cadeți. Romania a invins in semifinale Franța, cu 3-0. Reprezentativa de cadete a Romaniei in componența Elena Zaharia, Luciana Mitrofan, Irina Rus și Ioana Singeorzan, s-a calificat miercuri…

- Echipa naționala de volei feminin a Romaniei se afla de la inceputul acestei saptamani in pregatire la Craiova, in Sala Polivalenta. Tricolorele se antreneaza pentru participarea la preliminariile Campionatului European din 2019. Antrenoarea Madalina Angelescu, ajutata de Pompiliu Dascalu și ...

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins duminica, la Buzau, reprezentativa Portugaliei, cu scorul de 32-28 (19-13), si incheie lider grupa 4 preliminara. Romania s-a calificat la turneul final al CE2018 inca din etapa trecuta si va fi cap de serie la tragerea la sorti din 12 iunie Din…

- Echipa Romaniei poate castiga grupa din preliminariile Campionatului European 2018, a declarat, sambata, la Buzau, in cadrul unei conferinte de presa, antrenorul secund al nationalei feminine de handbal, Horatiu Pasca. Sala ”Romeo Iamandi” din Buzau va gazdui duminica, de la ora 18.30, partida Romania…