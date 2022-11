Volei (f) / Campioana Blaj vine în Bănie să înfrunte echipa lui Măcicășan SCMU Craiova și continua meciurile de foc din startul campionatului și, dupa ce a dat peste vicecampioana Romaniei in prima etapa, a venit și randul campioanei sa vina in Banie. Miercuri seara, de la ora 18.00, in Polivalenta va poposi Alba Blaj, una dintre cele mai puternice formații din țara. Partida va conta pentru etapa a 5-a din Divizia A1. SCMU are un singur punct obținut in primele patru runde, pe terenul celor de la CSM București, etapa precedenta (2-3). In rest, gruparea alb-albastra a suferit infrangeri la zero și la unu, ceea ce inseamna ca nu s-a ales cu niciun punct din disputele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

