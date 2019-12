Volei, Divizia A1: Infrangere usturatoare pentru CSM Campia Turzii, in partida cu Dinamo Bucuresti! (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata 16 noiembrie, voleibalistii de la CSM Campia Turzii vor evolua pe terenul formatiei CS UV Timisoara, intr-o partida ce conteaza pentru etapa a VI-a din Divizia A1. Partida se anunta una... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In fata unei sali aproape pline, voleibalistii de la CSM Campia Turzii au suferit o "corectie" in aceasta seara, dupa ce au fost invinsi cu scorul de 3-0 (25-14; 25-22; 25-12) de puternica formatie... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun va primi, sambata, de la ora 13.00, la Sala Sporturilor, vizita formatiei Dinamo Bucuresti, intr-o partida din cadrul etapei cu numarul 9 a Seriei B din Divizia A. Fetele pregatite de Ion Ivan si Lacramioara Ilie s-au antrenat toata saptamana pentru acest meci extrem…

- Meci greu pentru voleibalistii de la CSM Campia Turzii, in etapa V-a din Divizia A1, la volei masculin, in care vor juca sambata 9 noiembrie de la orele 18.00 in Sala Sporturilor "Ioan... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dus rece pentru voleibalistii de la CSM Campia Turzii, care au pierdut in seara aceasta cu scorul de 0-3 (14-25; 13-25; 18-25), pe terenul campioanei CSM Arcada Galați. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Intr-o partida care s-a jucat vineri seara pe terenul Bazei Sportive din Someseni și care a contat pentru etapa a IX-a din Liga 4, CSM Campia Turzii a pierdut cu scorul de 2-4 (0-2), in fata celor de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta seara, voleibalistii de la CSM Campia Turzii au reusit sa obtina primul punct din aceasta editie de campionat, dupa ce au pierdut nemeritat cu scorul de 2-3 (25-20; 17-25; 29-27; 22-25;... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In prima partida din noul sezon din Divizia A1, la volei masculin, CSM Campia Turzii intalneste, sambata 12 octombrie de la orele 18.00, in Sala Sporturilor "IOAN STANATIEV" din Campia Turzii, o alta... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!