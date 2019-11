Stiri pe aceeasi tema

- Sambata 16 noiembrie, voleibalistii de la CSM Campia Turzii vor evolua pe terenul formatiei CS UV Timisoara, intr-o partida ce conteaza pentru etapa a VI-a din Divizia A1. Partida se anunta una... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In fata unei sali aproape pline, voleibalistii de la CSM Campia Turzii au suferit o "corectie" in aceasta seara, dupa ce au fost invinsi cu scorul de 3-0 (25-14; 25-22; 25-12) de puternica formatie... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dus rece pentru voleibalistii de la CSM Campia Turzii, care au pierdut in seara aceasta cu scorul de 0-3 (14-25; 13-25; 18-25), pe terenul campioanei CSM Arcada Galați. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Intr-o partida care s-a jucat vineri seara pe terenul Bazei Sportive din Someseni și care a contat pentru etapa a IX-a din Liga 4, CSM Campia Turzii a pierdut cu scorul de 2-4 (0-2), in fata celor de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta seara, voleibalistii de la CSM Campia Turzii au reusit sa obtina primul punct din aceasta editie de campionat, dupa ce au pierdut nemeritat cu scorul de 2-3 (25-20; 17-25; 29-27; 22-25;... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- CS Navodari se zbate sa ajunga pe primele pozitii in Divizia Nationala de Seniori la rugby. Formatia antrenata de Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Nastase joaca, sambata, pe terenul ultimei clasate, RC Gura Humorului si nu are de gand sa cedeze punctele puse in joc. Navodarenii se afla pe locul…

- Cu un lot restrans datorat accidentarilor survenite in ultimul moment, CSM Campia Turzii a pierdut la mare lupta, scor 0-3 (22-25; 21-25; 21-25) in deplasare, pe terenul unei echipe ce se lupta... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Echipele oaspete au facut "legea" in etapa cu numarul trei din Liga a V-a, zona Campia Turzii, acestea reusind sa se impuna in cinci partide jucate din totalul de sase. Partida cap de afis s-a jucat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!