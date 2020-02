Volei, Divizia A1: CSM Campia Turzii reuseste prima victorie din acest campionat, in fata celor de la CSU UV Timisoara! (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a XV-a din Divizia A1 la volei masculin, CSM Campia Turzii va intalni sambata 8 februarie, in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din localitate, formația CSU UV Timișoara. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Jucata la o ora cu care nu erau obisnuita, formatia CSM Campia Turzii a pierdut cu scorul de 0-3 (19-25; 16-25; 14-25) partida jucata in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din localitate, cu lidera... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Partida foarte grea in etapa a XIII-a pentru voleibalistii de la CSM Campia Turzii, care vor intalni sambata 1 februarie, incepand cu ora 14.00, in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din Campia... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Liceul Teoretic ”Pavel Dan” din Campia Turzii a caștigat ediția a IV-a a Cupei Unirii, care s-a disputat in aceasta dupa-amiaza in Sala Sporturilor ”Ioan Stanatiev” din Campia Turzii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La finele acestei saptamani, mai exact vineri 24 ianuarie si sambata 25 ianuarie, in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din Campia Turzii va avea loc turneul interjudetean de minivolei masculin, seria... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Partida grea pentru voleibalistii de la CSM Campia Turzii, care sambata 18 ianuarie, incepand cu orele 18.00, vor intalni in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din localitate, ocupanta locului 3 in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vineri seara, intr-o atmosfera de sarbatoare, conducerea clubului CSM Campia Turzii a organizat in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din localitate, o festivitate in care copiii si juniorii din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Doar un set au putut rezista voleibalistii de la CSM Campia Turzii in fata celor de la Dinamo Bucuresti, formatie care s-a impus in aceasta seara in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din Campia... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!