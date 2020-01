Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend se joaca o noua etapa in Divizia A1 de volei masculin, in cadrul careia Știința Explorari (locul 8, 8p) va juca acasa cu CSM Campia Turzii (locul 10, 1p). Partida este programata sambata, 25 ianuarie, de la ora 17. Intalnirea va fi arbitrata de Octavian Diaconița și Cristian Ouatu (Piatra…

Voleibalistii de la CSM Campia Turzii au inceput returul ediției 2019-2020 cu o infrangere pe terenul formației Unirea Dej, scor final 0-3 (18-25; 15-25; 22-25).

Final de tur incheiat cu o infrangere pentru CSM Campia Turzii, care in aceasta dupa-amiaza a pierdut cu scorul de 0-3 (18-25; 23-25; 22-25) in deplasare cu Universitatea Cluj-Napoca. Cu toate ca au...

- Știința Explorari Baia Mare a intalnit SCM Gloria Buzau, pierzand cu 3-1 (-21, 20, 21, 22). A fost ultimul meci oficial din acest an pentru Știința Explorari, deoarece partida cu Arcada Galați (0-3), din ultima etapa a turului, s-a jucat in devans. SCM Gloria Buzau: Rapeanu 2p (2 ași), Szot 30p (un…

In ultima partida de pe teren propriu din 2019, CSM Campia Turzii intalneste sambata 7 decembrie de la orele 18, puternica formatie Dinamo Bucuresti. Cu toate ca pornesc cu sansa a doua in aceasta...

- Stiinta Explorari va intalni Unirea Dej, in etapa a sasea a Diviziei A1 de volei masculin. Partida se va disputa sambata, 16 noiembrie, de la ora 18, in Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare. Meciul Stiinta Explorari – Unirea Dej, considerat un derby zonal, va fi arbitrat de iesenii Ioan Gorban…

Sambata 16 noiembrie, voleibalistii de la CSM Campia Turzii vor evolua pe terenul formatiei CS UV Timisoara, intr-o partida ce conteaza pentru etapa a VI-a din Divizia A1. Partida se anunta una...

In aceasta seara, voleibalistii de la CSM Campia Turzii au reusit sa obtina primul punct din aceasta editie de campionat, dupa ce au pierdut nemeritat cu scorul de 2-3 (25-20; 17-25; 29-27; 22-25;...