Volei: CSM Constanta, invinsa acasa de campioana Arcada Galati (GALERIE FOTO)

- Echipa masculina de volei CSM Constanta continua seria meciurilor infernale de pe teren propriu. Dupa meciul cu CS Dinamo Bucuresti, castigatoarea Supercupei Romaniei, din runda precedenta, formatia antrenata de Razvan Parpala are parte de un nou examen dur. Sambata, 12 noiembrie, de la ora 18.00, la…

- Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta a gazduit meciul de volei dintre CSM Constanta si Dinamo Bucuresti, din etapa a patra a intrecerii masculine din Divizia A1.Formatia de pe litoral antrenor, Razvan Parpala a avut in fata castigatoarea Supercupei Romaniei din acest sezon, care s a impus…

- Echipele masculine de volei Dinamo si Arcada Galati s au intalnit in aceasta seara, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, in Supercupa Romaniei. Trofeul i a revenit lui Dinamo, dupa un meci decis in cinci seturi, pe muchie de cutit. Echipa din capitala a castigat cu 3 2 25 23, 23 25,…

- Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste astazi, de la ora 18.00, meciul dintre echipele masculine de volei Dinamo si Arcada Galati, contand pentru Supercupa Romaniei. Finala competitiei este transmisa in direct la TVR3. In prima semifinala, Dinamo a invins cu scorul de 3 0 Steaua.Detinatoarea…

- Echipele masculine de volei CSM Arcada Galati si CS Dinamo Bucuresti s-au calificat in finala Supercupei Romaniei, competitie care se desfasoara, in premiera, in sistem Final Four, la Sala Sporturilor din Constanta. In prima semifinala, CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti, scor 3-0…

- Disputata pentru prima data sub forma unui turneu Final Four, Supercupa Romaniei la volei masculin și-a aflat semifinalele. Indiferent de ce ar fi decis sorții, meciurile ar fi fost foarte tari, dar, pentru ca trebuia sa se stabileasca meciurile primei zile, acestea vor fi: CSA Steaua Bucuresti - CS…

- Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta a gazduit meciul de handbal CSM Constanta ndash; CSM Bucuresti, din etapa a cincea a Ligii Nationale.Partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 30 29 16 16 .Dupa o repriza egala, baietii antrenati de George Buricea au iesit de la vestiare hotarati…

- In clasament, CSM Constanta ocupa locul trei, iar CSM Bucuresti se afla pe pozitia a patra, ambele echipe avand acelasi numar de puncte, noua, dupa trei victorii si o infrangere. Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste sambata, 24 septembrie, meciul de handbal CSM Constanta CSM…