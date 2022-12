Stiri pe aceeasi tema

- Doua meciuri grele pentru Știința Explorari Baia Mare in acest final de saptamana. Sambata, 3 decembrie (ora 14), Știința Explorari (locul 7, 11p) intalnește in capitala echipa Rapid București (locul 5, 16p) in etapa a noua a Diviziei A1 de volei masculin. Partida va fi arbitrata de Marius Ștefurac…

- Știința Explorari și CSM Constanța se vor intalni de doua ori in acest weekend in sala polivalenta „Lascar Pana” din Baia Mare Primul meci este programat sambata, 26 noiembrie, de la ora 17, in runda a opta a Diviziei A1 de volei masculin. Partida va fi arbitrata de clujenii Cristian Șanta și…

- A venit vremea disputarii meciurilor retur din faza I a Cupei Romaniei la volei masculin. Trei dintre cele patru partide ale acestui tur vor avea loc miercuri, 26 octombrie, iar cea de-a patra, CSM Constanța - Explorari Baia Mare, va avea loc in data de 4 decembrie, conform ințelegerii dintre cele doua…

- Dupa ce s-a impus cu 3 – 1 in partida tur, desfașurata in Capitala, pe terenul celor de la Rapid, SCM Zalau are prima șansa in disputa retur, programata miercuri dupa-amiaza, in Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici” din Zalau. “Dubla” dintre cele doua echipe este o disputa din cadrul primei faze a Cupei…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova se pregatesc de un nou meci important in Divizia A1. Gruparea olteana va disputa sambata, de la ora 18.00, in Sala Polivalenta, partida cu CSM Suceava, una dintre formatiile proaspat aparute in primul esalon. Duelul din Banie va conta pentru etapa a 3-a. Pana in prezent,…

- In weekend incepe ediția 2022-2023 a Diviziei A1 de volei masculin. Știința Explorari va juca in prima runda, in deplasare, cu nou-promovata CSM Suceava. Partida este programata maine, 8 octombrie, de la ora 12, și va fi arbitrata de Cristian Boroeanu (Zalau) și Tudor Pop Cluj-Napoca. Observator din…

- S-au disputat primele meciuri din ediția 2022-2023 a Cupei Romaniei. Partida pe care trebuia sa o dispute echipa Stiinta Explorari Baia Mare a fost amanata pentru 27 noiembrie. Rezultate inregistrate in primul tur al fazei I a competiției: – CSM Suceava – Universitatea Cluj 0-3 (12-25, 20-25, 18-25);…

- Echipele masculine de volei SCM Zalau, CS Unirea Dej si U Cluj si-au respectat statutul de favorite si obtinut victorii categorice in deplasare, in partidele din prima mansa a turului intai al Cupei Romaniei. Iata rezultatele inregistrate: CS Rapid Bucuresti - SCM Zalau 1-3 (21-25, 22-25, 25-19, 13-25)…