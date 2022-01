Stiri pe aceeasi tema

- Tragatoarea secunda a Științei Bacau, care va implini saptamana aceasta 34 de ani, vorbește despre importanța succesului in cinci seturi repurtat de studente contra Daciei Mioveni, in startul returului Dupa un meci așa de strans, nu putea sa mearga decat o imbrațișare la fel de stransa. Sambata seara,…

- In ciuda numeroaselor probleme de efectiv, bacauancele au invins sambata, dupa un meci de poveste, cu 3-2 (20, -23, -18, 28, 8) pe Dacia Mioveni, in startul returului Din vara incoace, un picior nevazut tot pune piedici Științei Bacau. Și cand te aștepți ca echipa bacauana sa cada in nas, poftim, ea…

- Urmașele Nadiei Comaneci de la CSM Onești țin garda sus. O dovedește și parcursul foarte bun al gimnastelor oneștene la Campionatul Național pentru Junioare I, II și III derulat recent, la Izvorani. Sportivele antrenate de Alina Iacob și Ileana Hrișca au cucerit nu mai puțin de șapte medalii, bilanțul…

- Cunoașteți zicala: victoriile aduc dupa ele alte victorii. Acesta pare a fi și motto-ul echipelor de volei feminin ale Clubului Sportiv Școlar Bacau in actualul sezon competițional. Junioarele antrenate de Traian Șnel și Dumitru Matanie au ajuns la al patrulea succes din patru meciuri. Ultima victorie…

- In etapa a șasea a Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau a fost invinsa, in deplasare, cu 3-1 de CSM Lugoj. Bacauancele au inceput bine jocul din Banat, adjudecandu-și primul set cu scorul de 25-18, insa gazdele, care au avut in ex-bacauanca Loredana Filipaș principala realizatoare (17 puncte),…

- Azi, de la ora 17.00, in Sala Sporturilor, bacauancele vor disputa returul cu CSO Voluntari 2005, din prima faza a Cupei. Invinse cu 0-3 in tur, studentele au șanse mici de calificare, mai ales ca nu pot conta nici pe „centrala” de 20 de ani, accidentata la genunchi contra Rapidului Un necaz peste altul…

- Aflata intr-un impas sportiv și economic, prim-divizionara de volei feminin Știința Bacau a fost nevoita sa-și redimensioneze obiectivele. Prin urmare, gruparea antrenata de Florin Grapa aduna puncte pentru supraviețuirea in A1: trei cu Universitatea Cluj, unul (dar puteau fi chiar trei) la Voluntari…