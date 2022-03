Clasata pe primul loc in Seria 1, cu opt victorii din tot aatea partide, echipa de volei cadete a CSȘ Bacau s-a calificat la turneul semifinal al Campionatului Național ce se va disputa la finalul acestei saptamani, la Medgidia. Formația antrenata de Dumitru Matanie și Traian Șnel va intalni, in ordine, pe Dinamo București, CS […] Articolul Volei/ CN Cadete: CSȘ Bacau, la turneul semifinal apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .