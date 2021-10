Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de volei CSM Volei Alba Blaj a cucerit, in premiera, Supercupa Romaniei, dupa ce a invins-o, cu scorul de 3-1 (25-14, 22-25, 25-15, 25-16), pe campioana CSM Targoviste, intr-o partida disputata la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu-Colibasi” din Brasov. Foto: Facebook / Volei Alba Blaj

- Sezonul 2021/ 2022 al voleiului intern este deschis de un regal sportiv și artistic programat la Brașov. Joi, 30 septembrie, in Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași” din localitate, vor avea loc meciurile din Supercupa Romaniei, atat la feminin, cat și la masculin. Competiția pune fața in fața…

- Miercuri, 25 august, de la ora 16.00, la Sala Sporturilor din Alexandria, HC Dobrogea Sud intalneste pe CS Dinamo Bucuresti, in primul meci al noii stagiuni, in care miza este importanta: Supercupa Romaniei. Desi dau piept cu o echipa extrem de puternica, intarita cu multi jucatori de valoare in perioada…

- ​Echipa masculina de volei Dinamo București, detinatoarea Cupei României, va avea un antrenor nou în sezonul 2021-2022. Sinisa Reljic (51 de ani) s-a alaturat echipei, cu obiectivul declarat de a o mentine în vârful competitiilor interne.Nascut pe 26 februarie 1970 la…

- In perioada 15 august – 30 septembrie, abonamentele pentru meciurile echipei HCDS Constanta din campionat, Cupa Romaniei și European League vor putea fi achiziționate online. Partidele oficiale incep din 5 septembrie, atunci cand „delfinii” vor juca la Sala Sporturilor, de la ora 18.00, manșa secunda…