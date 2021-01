Stiri pe aceeasi tema

- Știința Explorari a participat in weekend-ul trecut la Craiova, alaturi de CS UV Timișoara, CSM Arcada Galați și SCMU Craiova, la ultimul turneu din acest an al Diviziei A1 de volei masculin. Rezultatul de vineri: CS UV Timișoara – Știința Explorari Baia Mare 0-3 (-21, -23, -15) Rezultatul de sambata:…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova au obținut o victorie lejera, sambata seara, in Sala Polivalenta din Craiova. Dupa eșecul cu 3-1 in fața Arcadei Galați, de vineri, baieții lui Pascu s-au montat pentru duelul cu Timișoara și au oferit un volei frumos și productiv. Craiovenii s-au impus scurt, scor 3-0…

- Știința Explorari va juca in acest weekend la Craiova, alaturi de CS UV Timișoara, CSM Arcada Galați și SCMU Craiova, in cadrul ultimului turneu din acest an al Diviziei A1 de volei masculin. Programului turneului (11-13 decembrie): – SCMU Craiova – CSM Arcada Galați (vineri, 11 decembrie, ora 15, TVR…

- CSA Steaua Bucuresti a invins-o pe CSU Stiinta Bucuresti cu scorul de 3-1 (25-22, 17-25, 25-17, 25-15), luni, pe teren propriu, in al treilea turneu al Diviziei A1 la volei masculin. Peta (18 puncte) si Miron (15) au fost cei mai buni de la ros-albastri, iar Marinca (13 puncte) s-a remarcat…

- Luni s-au incheiat partidele din grupele Turneului 2 din Divizia A la volei masculin, disputate in orase diferite, anunța news.ro. Rezultatele inregistrate la turneu sunt: Grupa 1 (Craiova): SCMU Craiova - SCM Zalau 3-0, SCM Zalau - Universitatea Cluj 3-0, SCMU Craiova - Universitatea…

- Campioana CSM Arcada Galati s-a impus fara probleme in ultimul sau meci din turneul al doilea turneu al Diviziei A1 la volei masculin, 3-0 (25-13, 25-14, 25-11) cu nou-promovata CSU Brasov, la Bucuresti, in Grupa a 3-a. Formația galațeana a trecut și de Steaua in acest turneu. La cele doua victorii…

- Weekend-ul trecut a debutat ediția 2020-2021 a Diviziei A2 la volei masculin. Dupa modelul deja consacrat in perioada de pandemie, și campionatul cadet se desfașoara sub forma de turnee, primul din Seria de Est fiind gazduit de sala „Rapid” din București. Turneul de debut a reunit ca participante, alaturi…

- Chiar si fara aportul a cinci jucatori, depistati pozitiv la ultimul test RT-PCR efectuat, SCM Zalau a avut o evolutie foarte buna joi seara, in primul meci din noua editie a Diviziei A1 la volei masculin, reusind sa se impuna cu scorul de 3 – 1 in fata campioanei en-titre, Arcada Galati. La seturi,…