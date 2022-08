Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj a anunțat, astazi, ca va miza in sezonul 2022/2023 pe cinci jucatoare noi, care au semnat cu campioana Romaniei: Bojana Milenkovic (extrema), Georgiana Fales (centru), Andrea Kossanyiova (extrema), Raisa Ioan (centru) si Andra Cojocaru (libero). Bojana Milenkovic (Serbia, 25 ani, 1,85…

- Volei Alba Blaj a anuntat, vineri, ca va miza in sezonul 2022/2023 pe cinci jucatoare noi, care au semnat cu campioana Romaniei: Bojana Milenkovic (extrema), Georgiana Fales (centru), Andrea Kossanyiova (extrema), Raisa Ioan (centru) si Andra Cojocaru (libero), potrivit news.ro. Fii la curent…

- Volei Alba Blaj, 5 transferuri pentru viitorul sezon | Bojana Milenkovic, principala lovitura pentru campioana Romaniei Volei Alba Blaj a anunțat locul cu care va aborda stagiunea 2022/2023, pregatirile urmand sa debuteze luni, 15 august. Din efectivul condus de “principalul” Stevan Ljubicic (care va…

- Portarul Raul Balbarau (21 de ani), internațional de tineret, ultima oara la CSA Steaua, a semnat cu maghiarii de la Debrecen, locul 7 in ultimul sezon din Ungaria. Goalkeeper-ul a fost titular la roș-albaștri in sezonul trecut, insa a fost pus pe liber la inceputul verii. ...

- Kristina Liscevici schimba echipele incepand cu sezonul viitor, ea semnand un contract pe doi ani cu Dunarea Braila. Cea mai buna jucatoare straina din Liga Naționala in campionatul trecut, sarboaica Kristina Liscevici va juca in sezonul viitor la Dunarea Braila. Liscevici a semnat un contract pe doua…

- Slovenul Jasmin Kurtic și-a pus mana la organele genitale privind spre fanii oaspeților, dupa 2-2 cu Serbia, in Liga Națiunilor. Sezonul trecut, mijlocașul a intrat in conflict și cu ultrașii echipei sale de club. Jasmin Kurtic a fost o mutare excelenta pentru Razvan Lucescu, la PAOK. Mijlocașul central,…

- Nici nu s-a incheiat bine sezonul 2021 – 2022 al Ligii Nationale de handbal feminin, ca managerul Gheorghe Tadici a si parafat primul transfer pentru editia urmatoare. Martina De Santis este prima achizitia a clubului zalauan din aceasta vara, jucatoare care a semnat cu HC Zalau la inceputul lunii mai.…

- Florin Achim (30 de ani, fundaș dreapta) va ramane la FCSB și in sezonul viitor. A semnat prelungirea contractului pentru inca un an. In februarie, Gigi Becali l-a adus la FCSB pe Florin Achim, dupa desparțirea acestuia de Academica Clinceni, ca sa-i creeze concurența lui Valentin Crețu. Florin Achim…