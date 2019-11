Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO: Nantes VB – Volei Alba Blaj 3-1, in grupele Champions League | Debut cu stangul și evoluție dezamagitoare pentru campioana Romaniei! Start cu stangul in Liga Campionilor pentru Volei Alba Blaj, care a pierdut 1-3 (19-25, 25-20, 12-25, 16-25), la Nantes, impotriva vicecampioanei Franței.…

- Ziarul Unirea Maine, ora 20.30, Nantes VB – Volei Alba Blaj, start intr-o noua aventura europeana | Echipa din “Mica Roma” revine in grupele Champions League Start in noua aventura europeana pentru Volei Alba Blaj, in Liga Campionilor, marți, 19 noiembrie, de la ora 20.30, in deplasare, la Nantes, impotriva…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au fost invinse in cea de-a VI-a etapa a Diviziei A1, in partida disputata, la București, cu Dinamo. Dinamo s-a impus cu 3-1 (25-19, 23-25, 25-21, 25-21) și a depașit Lugojul in clasament, la fel ca și Volei Alba Blaj și CSU Belor Galați, toate cu cate 15 puncte.…

- Ziarul Unirea Program modificat pentru Volei Alba Blaj in perspectiva debutului in Champions League | In Divizia A1, trei deplasari consecutive pentru echipa din “Mica Roma” Cu patru victorii din tot atatea meciuri in Divizia A1, maximum de puncte și un singur set pierdut, Volei Alba Blaj va avea in…

- CSM Volei Alba Blaj va evolua in Grupa D a Ligii Campionilor la volei feminin, alaturi de formatia italiana Imoco Volley Conegliano si echipa franceza Nantes HB, in urma tragerii la sorti efectuate vineri la Sofia, potrivit paginii de Facebook a clubului. Alaturi de campioana Italiei si vicecampioana…

- Volei Alba Blaj, deținatoarea eventului național debuteaza sambata in viitoarea ediție a Diviziei A1, cu o deplasare la Galați. Participanta in grupele Champions League, formația din „Mica Roma”, abordeaza campionatul sub comanda reputatului antrenor Darko Zakoc, cel care și-a legat numele de performanțele…

- Prima mansa cu spaniolii de la CN Terrassa se va disputa sambata in deplasare incepand cu ora 19:00. „Avem șansele noastre și ne vom bate pentru ele, așa cum am facut-o și cu cealalta echipa spaniola pe care am intalnit-o in turul secund preliminar, CN Barcelona. Calificarea se joaca”, ne-a declarat…

- „Acel moment cand doi internaționali romani se intalnesc la ședința foto a clubului. O placere sa te intalnesc, Alex și mult succes in noul sezon!”, i-a urat Lala lui Chipciu. Aseara, Laura Rus a jucat in Champions League pentru Anderlecht, in partida de pe teren propriu, terminata…