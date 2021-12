Volei Alba Blaj, a 12-a victorie: 3-0 la Mioveni în sferturile Cupei României Volei Alba Blaj, a 12-a victorie: 3-0 la Mioveni in sferturile Cupei Romaniei Volei Alba Blaj a repurtat a 12-a victorie din tot atatea meciuri disputate in acest sezon, in 4 competiții diferite, impunandu-se in deplasare cu CS Mioveni, scor 3-0 (25-18, 26-24, 25-23) in manșa tur a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. Echipa din “Mica Roma”, deținatoarea acestui trofeu intern, este favorita incontestabila la calificarea in “careul de ași” (semifinalele și finala sunt in 19 și 20 martie 2022), returul fiind prevazut anul viitor, in 19 ianuarie, in Sala “Timotei Cipariu”. Impotriva nou-promovatei,… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

