“1 din 5 zboruri cu plecare din Romania sufera cel putin o modificare a orarului de zbor. 1 din 15 pasageri isi greseste rezervarea efectuata si are nevoie de asistenta in a remedia informatiile introduse eronat. Timpul de asteptare in aeroporturile din tara este dublu fata de acum 4 luni. Acestea sunt statisticile inceputului de sezon de varf care a adus celei mai mari platforme de rezervari de bilete de avion din Romania cresteri substantiale fata de vara anului trecut si un rulaj de aproximativ 90% comparativ cu vanzarile de bilete de avion din vara anului 2019”, arata datele Vola.ro. Vanzarile…