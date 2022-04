Vola.ro: Situaţia din Ucraina pune presiune pe zborurile last minute şi creşte aglomeraţia din aeroporturi “Situatia din Ucraina s-a tradus in zona calatoriilor cu avionul intr-o predispozitie spre rezervarile last-minute pentru urmatoarele 1-2 luni si mai putin spre rezervarile pentru un orizont de timp mediu, de 4-6 luni, cum vedeam in anii anteriori. In primele doua saptamani din luna martie romanii au vrut sa astepte sa vada cum evolueaza lucrurile in tara vecina, insa acum lucrurile au revenit la normal si chiar peste estimarile noastre. Am inregistrat cifre de vanzari cu peste 15% mai mult ca in 2019 inca din luna martie. Al doilea impact major al situatiei din Ucraina a fost asupra gradului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

