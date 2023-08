Stiri pe aceeasi tema

- „«Atunci va asteptam la noi la sediu sa bem o cafea impreuna», mi-au spus la finalul protestului de ieri doamnele de la Trezorerie. Si la prima ora am fost acolo, am reusit sa ajung azi la doua trezorerii din Bucuresti. In cateva minute holul s-a umplut de oameni, cu care am reusit sa stau de vorba.…

- Aeroportul International din Craiova (AIC) se claseaza pe locul al saselea ca numar de pasageri inregistrati in prima jumatate a acestui an, potrivit datelor prezentate de Asociatia Aeroporturilor din Romania. AIC a avut un numar total de 283.090 de pasageri in primele sase luni din 2023. Aeroportul…

- Compania aeriana regionala romaneasca AirConnect a anuntat joi ca va opera zboruri regulate de pe Aeroportul International Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu, incepand cu 24 iulie 2023. ”Compania aeriana regionala romaneasca AirConnect va opera zboruri regulate de pe Aeroportul International Bucuresti…

- ” Romanii folosesc din ce in ce mai mult aeroporturile mai mici din tara. Este concluzia celor mai recente date prezentate de agentia de turism online Vola.ro, care a analizat situatia de pe aeroporturile din Romania in 2023, principalele destinatii spre care se zboara, dar si costurile biletelor de…

- Telekom Mobile ofera acces la 5G Nelimitat atat la cartela, cat și la abonament; In acest moment, tehnologia 5G este disponibila in București și in alte 10 orașe. Telekom Mobile ofera acces la tehnologia 5G in București (inclusiv Otopeni) și in alte zece orașe (Brașov, inclusivPoiana Brașov, Sibiu,…

- Este vorba despre o noua lege pentru creșterea siguranței in trafic și atingerea obiectivelor privind reducerea poluarii, prin care anumite municipii mari vor trebui sa stabileasca, in urmatorii ani, zone cu emisii scazute. Legea a fost oficializata cu cateva zile in urma.Astfel, in zonele bine stabilite…

- Numarul francizelor noi deschise in Romania in primul trimestru al anului a crescut cu aproximativ 30%, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, potrivit unei analize realizate de o companie de consultanta in domeniu. Astfel, in perioada ianuarie – martie 2023, cele mai multe francize au fost deschise…

- Conform celor mai recente date de pe Storia.ro, platforma de imobiliare lansata de OLX, in luna aprilie romanii au vizualizat cu 16% mai puține pagini cu anunțuri imobiliare decat in luna martie și au realizat cu 15% mai puține contactari. Durata de viața a anunțurilor active a crescut cu 1% fața de…