Vola.ro, crestere accelerata in primul semestru. Recorduri de vanzari in mai si iunie

- Danone Romania a inregistrat, in 2017, rezultate financiare pozitive, cu o cifra de afaceri care s-a ridicat la 497 milioane lei, in crestere cu aproximativ 3% in comparatie cu anul 2016, se arata intr-un comunicat al companiei.

- Compania sibiana a bifat anul trecut un profit net de peste 28,8 milioane lei (6,3 milioane euro), în crestere cu 61% fata de anul precedent, si un numar mediu de 634 de angajati, potrivit datelor publice. În 2016, cons­truc­torul sibian a avut o cifra de afa­ceri de 362,6…

- Cu peste 1,2 milioane de produse comercializate in 2017, Cosmetic Plant, unul dintre principalii producatori locali de cosmetice, a incheiat anul trecut cu o cifra de afaceri de aproximativ 11,1 milioane lei (2,4 mil euro) si isi propune ca, la finalul...

- Deichmann Romania, liderul pietei locale in comertul cu amanuntul de incaltaminte, a incheiat exercitiul financiar 2017 cu o cifra de afaceri de 414,4 milioane lei, in crestere cu aproape noua procente fata de 2016, cand afacerile s-au situat la 380,5 milioane lei, potrivit unui comunicat al companiei.…

- MedLife a incheiat primul trimestru din 2018 cu o cifra de afaceri consolidata pro-forma in valoare de 196,8 milioane de lei, in crestere cu 34% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei.

- Grupul Medlife a inregistrat in primul trimestru o cifra de afaceri consolidata de 176 milioane lei, cu 20% mai mare fata de rezultatul din primele trei luni de anul trecut, si un profit net de 4,38 milioane lei, in crestere cu 3,6%, potrivit raportului financiar al companie de servicii medicale.

- BOK Construction, firma unui sucevean care s-a stabilit in Marea Britanie, a primit un premiu la un eveniment important de afaceri ce a avut loc in Anglia. Compania de constructii este una romaneasca, ce isi are sediul la Londra si a fost fondata de Constantin Boca, un tanar din comuna suceveana Botosana.

- Bookster, biblioteca pentru corporatisti infiintata in urma cu cinci ani de Bogdan Georgescu, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 1,5 milioane de euro, in crestere cu 44% fata de anul anterior. Pentru anul in curs Bookster tinteste afaceri...