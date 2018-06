Vola.ro a depasit pragul de 30.000 bilete de avion vandute in luna mai 2018 In luna mai 2018, Vola.ro a inregistrat 32.251 bilete de avion vandute, fiind pentru prima data cand se depaseste pragul lunar de 30.000 de bilete. Valoarea totala a acestor bilete este de 5,3 milioane de euro, rezultand un pret mediu / bilet de aproximativ 165 euro. Numarul lunar de bilete de avion vandute a variat […] The post Vola.ro a depasit pragul de 30.000 bilete de avion vandute in luna mai 2018 appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca ești un impatimit al jocurilor de noroc nu ai cum sa nu fi auzit despre strategia pariurilor pe valoare. Pariorii profesioniști din intreaga lume susțin ca nu se poate realiza profit pe termen lung in pariuri sportive online daca nu se mizeaza pe cote care au valoare. Totuși, ce inseamna aceasta…

- Un avion care se indrepta spre Spania a fost nevoit sa aterizeze de urgența din cauza unui miros ințepator care a facut mulți dinrte pasageri sa leșine. (Cele mai bune oferte laptopuri) Aeronava Boeing 737 Transavia, care zbura din Olanda spre Spania, a aterizat de urgența pe aeroportul Faro din Portugalia,…

- Recent, autoritațile au publicat proiectul de hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal. Și asta in condițiile in care incepand cu acest an au fost anunțate modificari legislative care vor marca, spun autoritațile dar și experții, o adevarata…

- O noua inșelaciune circula pe Facebook, realizata in numele unei companii aeriane de tip low cost. Ultilizatorilor li se promite cate doua bilete la preț de 1 leu, plus bani de buzunar. Totul insa cu o condiție. Potrivit anunțului care circula pe internet, cu 1 euro pot fi cumparate doua bilete Wizz…

- Romanii care s-au imbarcat in zborul 2514 spre Madrid au trait clipe de coșmar in aer. Aeronova in care se aflau a afost nevoita sa aterizeze de urgența la Pisa. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Decizia pilotului de a ateriza de urgența a venit dupa ce […] The…

- Liderul echipei Napoca Rally, Marco Tempestini, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca la editia din acest an a Transilvania Rally s-a inregistrat un numar record de participanti si ca a fost depasit pragul psihologic de 100 in aceasta privinta. "Transilvania Rally 2017 a fost…

- Directorul de marketing al CSA Steaua, Cristian Cirlan, a anunțat intr-o conferința de presa numarul exact de bilete vandute pentru partida cu Academia Rapid, de sambata, de la ora 19:45, de pe Arena Naționala. "Este un interes major pentru ca e un moment istoric pana la urma pentru sportul romanesc,…

- Incident la bordul unui avion Blue Air, dupa ce un barbat a incercat sa intre in cockpit in timpul zborului de aseara dintre Birmingham si Bucuresti. Potrivit informatiilor aeronews.ro, pasagerul s-a ridicat de la locul sau si s-a indreptat spre cabina pilotilor, a fortat usa si a intrebat o insotitoare…