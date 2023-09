Voința Lupac caută la Șimian prima victorie LUPAC – AFC Voința Lupac va juca sambata, 2 septembrie, de la ora 17, in deplasare, cu ACS Viitorul Șimian, in etapa a II-a a Ligii 3, Seria a VIII-a! Echipa lui Adrian „Joe” Enașescu a inceput slab campionatul, 1-5 acasa cu Craiova 2, și spera sa obțina primul punct sau primele puncte cu Viitorul. Nici Șimianul nu a inceput bine Liga 3, a cedat in deplasarea de la CSM Jiul Petroșani, 2-1 pentru gazde. „Este clar ca dupa jocul de acasa cu Universitatea Craiova 2 a trebuit sa ne analizam mai bine evoluția și ne-am dat seama unde am greșit și unde au profitat adversarii noștri din prima etapa. Am… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

