Voineasa, perla staţiunilor montane de odinioară, îngropată sub un munte de nepăsare. Clădirile rămase îşi aşteaptă deznădăjduite finalul Dumnezeu iți da, dar nu-ți baga și-n traista. E o vorba veche, dar cat se poate de actuala in Voineasa, Valcea, un loc cu care natura a fost darnica. Munții, padurile, raurile și lacurile zac ascunse, insa, sub o mare de nepasare. Ceea ce putea deveni o stațiune cautata in lumea intreaga moare putin cate puțin cu fiecare an. Hoteluri, case de vacanța, restaurante ori sali de spectacole, toate stau cu lacatul pus. The post Voineasa, perla statiunilor montane de odinioara, ingropata sub un munte de nepasare. Cladirile ramase isi asteapta deznadajduite finalul first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

