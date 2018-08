Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a avut loc la Bucuresti, la Casa Fotbalaului, tragerea la sosrti in urma careia s a stabilit calendarul competitional al Ligii a 2 a, sezonul 2018 2019.In prima etapa, programata pe 4 august, nou promovata SSC Farul Constanta va juca pe teren propriu cu ACS Poli Timisoara, iar prima deplasare,…

- DezvEluiri incendiare din vestiarul lui Real Madrid! Zinedine Zidane ar fi decis sE plece de pe banca tehnicE a campioanei Europei, dupE un conflict cu portarul Kiko Casilla (31 de ani). Goalkeeper-ul ar fi vrut sE-i aplice o corectie fizicE antrenorului francez.

- Portarul Jaime Penedo a postat un mesaj pe retelele de socializare, anuntand ca s-a despartit de Dinamo, echipa ce conduce in play-out-ul Ligii 1 Betano. "S-a terminat perioada Dinamo. O onoare sa apar poarta. PCH si fanii, ati fost fantastici", a scris Jaime Penedo pe Instagram.…

- Fostul atacant al echipelor Real Madrid, FC Barcelona, AC Milan si Inter Milano, Ronaldo Nazario, intentioneaza sa cumpere clubul Valladolid, din liga a doua. Potrivit sursei citate, Ronaldo ar putea cumpara clubul spaniol in schimbul sumei de 30 de milioane de euro. El a fost actionar la o companie…

- Campioana fara emoții in Spania și caștigatoare a Cupei, Barcelona și-a facut planul pentru noul sezon. Dupa succesul rivalei de la Real Madrid in finala Champions League, șefii formației catalane vor sa intareasca formația și sa vor face transferuri spectaculoase pentru a caștiga Champions League dupa…

- Atacantul galez Gareth Bale (Real Madrid), desemnat cel mai bun jucator al finalei Ligii Campionilor, cu 2 goluri marcate impotriva lui Liverpool (3-1), a recunoscut ca se gandeste sa paraseasca echipa spaniola din cauza ca are nevoie de mai multe minute de joc, relateaza EFE. Introdus…

- Așa cum era de așteptat, finala Ligii Campionilor de la Kiev a fost caștigata de Real Madrid cu un 3-1 sec. Gareth Bale a fost eroul celor de la Madrid, deși a inceput ca rezeva finala, cu doua goluri de clasa, in minutele 63 și 82, primul lor gol fiin marcat de Karim Benzema in minutul 50. Pentru Liverpool…

- Nebunie la Kiev inainte de finala ediției din acest an a Champions League dintre Liverpool și Real Madrid, meci care va avea loc de la ora 21:45 și va fi transmis in direct de Telekom Sport, pro TV și Look TV. Preturile au explodat la Kiev inaintea finalei Ligii Campionilor la fotbal, in care se […]…