- Gabriela Firea, actualul primar general al Capitalei, este in continuare preferata bucureștenilor, urmata de candidați ai celorlalte partide in funcție de variantelor testate. Iata rezultatele: Daca ar candida urmatorii: Gabriela Firea – 33% Traian Basescu – 24% Nicușor…

- Conform comunicatului transmis joi seara de Alianta USR-PLUS, anuntul PNL privind sustinerea lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei arata ca Alianta USR PLUS ramane principalul proiect politic reformist al Romaniei si considera ca acest semnal ar trebui urmat in toata tara, in vederea inlaturarii…

- Vlad Voiculescu a anuntat marti, in urma intalnirii cu Nicusor Dan, sustinut de USR, ca isi mentine opinia conform careia reprezentantul aliantei ar trebui stabilit prin alegeri primare, precizand ca urmeaza sa aiba noi intalniri cu deputatul independent, potrivit Agerpres. Intr-o postare pe Facebook,…

- Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, cei doi candidați care se lupta pentru susținerea USR-PLUS la alegerile locale in cursa pentru Primaria Capitalei, au avut marți o intalnire „pentru a gasi o cale de a avea un singur candidat al alianței la București”.Alianța USR-Plus are nevoie de un candidat…

- Desi conlucreaza de luni de zile, Klaus Iohannis- Ludovic Orban nu este perceput ca un cuplu politic. Inca de la preluarea conducerii PNL, intre candidatul la presedintie Klaus Iohannis si liderul partidului, iar mai tarziu intre presedintele ales si premierul desemnat s-a banuit a exista o anumita…

- Nicusor Dan, candidatul USR pentru primaria Capitalei a prezentat, duminica, rezultatele unui sondaj de opinie care arata ca dreapta o poate invinge pe Gabriela Firea, candidatul PSD, doar daca va lansa in cursa electorala un candidat unic. Nicusor Dan a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca sondajul…

- Nicușor Dan a prezentat, duminica, un sondaj telefonic pe care l-a comandat și platit el, care indica faptul ca in opțiunea alegatorilor este mai sus ca procente, in postura de candidat independent susținut de Alianța USR-PLUS, comparativ cu Vlad Voiculescu, propus de PLUS. Datele sunt radical diferite…

- Partidul lui Dacian Cioloș incearca sa blocheze candidatura lui Nicușor Dan in competiția interna din Alianța USR-PLUS, unde fostul președinte al USR se lupta cu candiatul PLUS, Vlad Voiculescu pentru candidatura la Primaria Capitalei. PLUS a cerut Autoritații Electorale Permanente o interpretare a…