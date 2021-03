Stiri pe aceeasi tema

- The Minister of Health, Vlad Voiculescu, says there is "no scandal" going on between him and the PNL (National Liberal Party ) Deputy Violeta Alexandru on the topic of calculating the novel coronavirus infection rate. "A civilized discussion is a civilized discussion and nothing more, whether in…

- Ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca nu exista un scandal cu fostul ministru Violeta Alexandru pe tema calcularii ratei de incidenta.Vlad Voiculescu precizeaza ca "modul actual de calcul este adecvat momentului in care ne aflam și ca nu e nimic dramatic in neregula…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a raspuns afirmațiilor facute recent de fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, potrivit carora „neincrederea in cifrele oficiale raportate in pandemie nu doar ca nu ajuta, dar sporesc ingrijorarea” oamenilor. Fostul Ministru al Muncii și liderul actual al…

- Centrele de vaccinare Covid ale Ministerului Apararii vor fi deschise pentru toata populația, dar dupa ce va fi pornita Etapa a III-a de vaccinare. De asemenea, militarii se vor implica in formarea de echipe mobile in satele izolate, a anunțat ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, la o intalnire cu jurnaliștii,…

- Testele rapide pe baza de antigen pentru depistarea COVID ar putea sa se gaseasca și in farmaciile din Romania, anunța ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Acesta a avut o discuție și cu noua conducere a Agenției Naționale a Medicamentului, potrivit g4media.ro. Voiculescu a declarat, miercuri, dupa…