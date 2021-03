Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de alte specialitati decat boli infectioase sau ATI vor putea ingriji pacienti cu COVID-19, fara a fi trași la raspundere pentru eventuale daune sau prejudicii produse in exercitarea profesiunii. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, joi, ca decizia a fost luata de Guvern, prin ordonanta…

- ​​Premierul Florin Cițu, secretarul de stat Raed Arafat și miniștrii Sanatații, Vlad Voiculescu, Educației, Sorin Cimpeanu, și Afacerilor Interne, Lucian Bode, susțin declarații de presa de la ora 20.00. Astazi a avut loc o ședința in care Guvernul a decis noile restricții care vor fi luate in Romania.…

- Acreditat de romani ca a 3-a personalitate in care au avut incredere in lunile de pandemie din 2020, fostul ministru al sanatații, Nelu Tataru, a incetat sa mai apara public, dupa ce conducerea ministerului a fost preluata de Vlad Voiculescu. Tataru explica pentru Libertatea motivele pentru care a decis…

- Sunt proteste in fața Ministerului Sanatații. Zeci de oameni au ieșit in strada dupa incendiul izbucnit intr-o secție a Institutului de boli infecțioase Matei Balș, in urma caruia 6 oameni și-au pierdut viața. Sunt proteste in fața Ministerului Sanatații! Zeci de oameni au ieșit sambata in strada dupa…

