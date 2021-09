​Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu a publicat, joi, pe pagina sa de Facebook, un document transmis pe 14 ianuarie premierului Florin Cițu și prezentat la acea vreme și președintelui Klaus Iohannis. Voiculescu propunea in document amanarea vaccinarii “esențialilor” și vaccinarea persoanelor cu varsta peste 60 de ani și a celor cu boli cronice ca prioritate zero. Propunerea a venit in contextul in care, in acea perioada Romania dispunea de un numar limitat de doze de vaccin. Nota de fundamentare Propunere Strategia de Vaccinare Faza 2 impotriva COVID-10 in Romania, documentul prezentat…