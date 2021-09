Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu saluta anchetarea de catre DNA a modului in care Romania a achizitionat vaccinurile anti-COVID, adaugand ca decizia de a le comanda a fost luata de premierul Florin Citu si comunicata Comisiei Europene fara a se tine cont de opinia Ministerului Sanatatii.…

- Vlad Voiculescu saluta inițiativa procurorilor DNA: „Prin decizia lui Florin Cițu, Romania a comandat irațional vaccinuri fara numar” Vlad Voiculescu saluta inițiativa procurorilor DNA: „Prin decizia lui Florin Cițu, Romania a comandat irațional vaccinuri fara numar” Fostul ministru al Sanatații, Vlad…

- Vlad Voiculesu, fost ministru al sanatatii, anunta, intr-o postare pe Facebook, dupa anuntul DNA privind achizitia de vaccinuri anti-COVID, ca decizia de a comanda vaccinuri a fost luata de premier, fara a consulta ministerul sanatatii."Anchetarea de catre DNA a modului in care Romania a achiziționat…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, susține ca ancheta DNA cu privire la modul in care s-au facut achizițiile de vaccinuri este bine-venita. El spune ca decizia de a comanda vaccinurile a fost luata de premier, fara a consulta Ministerul Sanatații. „Anchetarea de catre DNA a modului…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține ca in curand Romania va primi o noua foaie de parcurs din partea FMI și a Comisiei Europene, pentru limitarea deficitului bugetar și a datoriei publice. Acest lucru ar insemna o pierdere a suveranitații pentru Romania, mai afirma liderul PSD. „Domnul…

- Intrebat ce masuri are in vedere Guvernul, Cițu a raspuns:"Aceleasi masuri pe care le-am avut si pentru valul unu, doi, trei, in plus avem vaccin. (...) Desi in spatiul public se spunea ca nu o ducem bine, am iesit din aceste valuri mult mai bine decat celelalte tari, fara sa inchidem economia. Va asigur…

- Intrebat ce masuri are in vedere Guvernul, Cițu a raspuns:"Aceleasi masuri pe care le-am avut si pentru valul unu, doi, trei, in plus avem vaccin. (...) Desi in spatiul public se spunea ca nu o ducem bine, am iesit din aceste valuri mult mai bine decat celelalte tari, fara sa inchidem economia. Va asigur…

- "In ce priveste cercetarea, cred ca sunt multe de facut. Personal, vad centre de cercetare in apropierea universitatilor. Acesta este sistemul pe care il prefer. De asemenea, prefer ca aceste centre de cercetare sa concureze pentru fonduri. Cred cu tarie ca doar prin competitie pentru fonduri putem…