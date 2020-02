Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a fost intrebat duminica, la Digi 24, cand va fi ales candidatul Aliantei USR-Plus la Primaria Capitalei, dintre Nicusor Dan si Vlad Voiculescu. “In aceste doua, trei saptamani noi speram sa clarificam, nu doar in Bucuresti, ci si peste tot in tara candidatii comuni ai Aliantei astfel incat…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a scris pe pagina sa de Facebook despre contracandidatii Nicusor Dan si Vlad Voiculescu ca nu sunt capabili „sa vina in fata propriilor colegi cu idei constructive legate de Bucuresti, ei se intrec doar in atacuri la adresa mea si a echipei mele”.

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, se afla cu 7 procente peste Gabriela Firea in preferințele bucureștenilor, potrivit unui sondaj prezentat marți de PLUS. Astfel, conform sursei citate, Alianța USR PLUS conduce in topul preferințelor bucureștenilor, potrivit acestui sondaj…

- Vlad Voiculesc, candidatul PLUS al partidului pentru alegerile la Primaria Capitalei, a prezentat marti, intr-o conferinta de presa, un sondaj din care reiese ca indiferent de cine ar candida intre acesta si Nicusor Dan, candidatul USR-PLUS ar reusi sa o invinga pe Gabriela Firea.

- Romanii vor alege anul acesta primari și parlamentari noi. Stanga dominata de PSD este in degringolada, dupa infrangerile usturatoare de la alegerile europarlamentare si prezidentiale. Primul eveniment politic al anului va fi Congresul PSD, in februarie, cand social-democrații iși vor alege…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat la Digi24 ca Vlad Voiculescu și Rareș Bogdan nu au șanse sa devina primar general, ca Gabriela Firea are prima șansa daca nu se unește dreapta și ca PNL și PMP ar trebui sa il desemneze candidat comun la alegerile pentru Primaria Capitalei pe Nicușor Dan:Greu…

- Vlad Voiculescu, propunerea PLUS pentru Primaria București, a acordat recent un interviu pentru Hotnews, iar principalele sale declarații ii pica manușa primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.„Ideea de a avea un cost (taxa oxigen) nu e neaparat rea, dar taxa, așa cum e propusa nu…

- Consilierul general Ciprian Ciucu, presedinte interimar al PNL Sector 6, a anuntat, marti, ca va concura in partid sa fie desemnat candidat la Primaria Capitalei la alegerile din 2020, unde ii poate intalni pe candidatul PSD (Gabriela Firea) și pe candidatul USR-PLUS (Nicușor Dan sau Vlad Voiculescu).…