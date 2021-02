Stiri pe aceeasi tema

- Pacientul fusese transportat initial la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, iar, apoi, in data de 21 ianuarie, a fost transferat la Spitalul Clinic Judetean de Urgente "Sfantul Spiridon" din Iasi. In data de 28 ianuarie 2021, misiunea de zbor pentru transferul in Belgia a fost anulata "din…

- Barbatul care a suferit arsuri grave in portul Constanța și a fost transferat cu intarziere in Belgia a murit. Pacientul a fost internat in Romania in trei spitale. Locul la clinica din strainatate a fost gasit de familie, iar transferul a fost amanat doua zile la rand, din cauza condițiilor meteo și…