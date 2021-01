Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat astazi ca vor fi efectuate controale la centrele de vaccinare anti-Covid, iar pentru neregulile depistate vor fi aplicate sanctiuni, scrie agerpres . „In momentul acesta avem mai putine doze de vaccina decat am avea nevoie. (…) Suntem in curs de a verifica…

- Ziarul Unirea Controale la centrele de vaccinare unde unele persoane au sarit peste rand. Ministrul Sanatații: „Stim ca avem mai putine doze de vaccin decat am avea nevoie” Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu a anunțat controale in cadrul centrelor de vaccinare, dar și sancțiuni, dupa ce mai multe…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a anunțat ca e vor face echipe de control care sa verifice modul in care se face vaccinarea la centrele de vaccinare. Potrivit ministrului, cei care nu respecta strategia Guvernului vor fi sancționați. „Sunt 350 de mii de romani vaccinați. Este esențial…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, nu are nici o atribuție privind inlocuirea lui Valeriu Gheorghița de la coordonarea CNCAV, spune Florin Cițu, care precizeaza ca acest comitet este in subordinea premierului. „Eu nu am auzit de așa ceva și știți foarte bine ca CNCAV este in subordinea…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca rambursarea de catre minister a sumelor care vor fi cheltuite de autoritatile locale pentru operationalizarea centrelor de vaccinare anti-COVID se va face in baza unor standarde de cost, potrivit Agerpres. „Vor exista standarde de cost. Am vazut o estimare…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a afirmat ca rambursarea de catre minister a banilor cheltuiți de autoritatile locale pentru operationalizarea centrelor de vaccinare se va face in baza unor standarde de cost.

- Puteti sa va vaccinati impotriva COVID-19 si din masina. Se va intampla in orasele mari, in etapa a treia cea care cuprinde populatia generala. Densitatea mare de populatie a oraselor mari cere centre de vaccinare cu timp scurt de asteptare, dar si flux ridicat si sigur. Centrele de vaccinare de tip…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat, joi, intr-o videconferinta cu reprezentantii directiilor de sanatate publica ca Ministerul Sanatatii lucreaza la modificarea Ordinul comun al MS, MAI, MApN, MLPDA pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea si functionarea centrelor…