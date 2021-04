Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul pentru Situații de Urgența a propus noile restricții, iar acestea au fost adoptate de catre Executiv. Hotararea CNSU nr 20 prevede ca acolo unde incidența / rata de infectare este peste 4 la mie, in zilele de vineri, sambata și duminica circulația e permisa doar pana la 20.00, iar activitatea…

- Ședința va incepe, luni, la ora 14.00 și va avea loc la Ministerul Sanatații. Reprezentanții ministerului se va intalni cu specialiști ai INSP si DSP pentru a determina noi criterii de carantinare. „La ora 14.00 Ministerul Sanatații va organiza o intalnire cu reprezentanți ai Institutului Național de…

- Comitetul pentru Situații de Urgența al Municipiului București (CSUMB) decide duminica prelungirea masurilor de prevenție care sunt in vigoare in acest moment. O spune chiar prefectul Capitalei, Alin Stoica. Acesta a declarat ca autoritațile au in vedere controale mai ample in perioada urmatoare, ipoteza…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, se arata siderat de cazul femeii de la Constanța, care a fost nevoita sa sara de la etajul șase in timp ce apartamentul el ardea. Pompierii aflați la pertarul blocului nu aveau nici perna, iar scara a intarziat sa ajunga, astfel ca femeia a sarit și a murit pe loc.…

- Ședința CMBSU va incepe de la ora 10:00, principalul subiect aflat pe agenda discuțiilor fiind legat de reluarea activitatilor didactice in Bucuresti.Va reamintim ca Ministrul Educatiei si ministrul Sanatatii au semnat joi, 4 februarie, Ordinul comun pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al municipiului Bucuresti se reuneste vineri pentru a discuta despre reluarea cursurilor in scoli. Citește și: Rasare o bomba din Guvern: Poliția Militara va avea drepturi asupra populației civile/ Proiect al MApNPurtatorul de cuvant al Prefecturii…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a spus ca Romania sta bine la capitolul vaccinare, comparativ cu majoritatea tarilor europene. ''La acest moment singura frana care este cantitatea vaccinului care se primeste. Aici sunt aspectele de livrare pe care le stiu…

- De sambata noaptea s-ar putea redeschide barurile, restaurantele și cinematografele, daca rata de infectare din Capitala se menține sub 3 la mie. Vineri, Prefectura Bucureștiului va convoca Comitetul pentru Situații de Urgența și va fi luata o decizie.