Voichita Lazureanu vrea sa fie prima femeie in scaunul de primar al Timisoarei. „In politica sunt noua, …am aceasta tarie de a incerca", a spus candidata PSD la emisiunea PRESSALERT LIVE. Spre deosebire de actualul edil-sef al orasului de pe Bega, fostul manager al Spitalului „Victor Babes" promite ca se va consulta cu echipe de