Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare duminica seara in Piața Operei din Timișoara, unde noul primar Dominic Fritz și susținatorii sai celebreaza victoria. Candidatul USR-PLUS a fost intampinat cu aplauze de mulțime. Oamenii s-au adunat in Piața Operei dupa ce Nicolae Robu și-a recunoscut infrangerea.„Ați spus ca nu putem caștiga?!…

- Candidatul USR PLUS la functia de primar al Timisoarei, Dominic Fritz, a declarat, vineri, ca ii va propune presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa invite in municipiu toti sefii statelor care au minoritati in Banat, pentru o dezbatere pe tema inovarii prin diversitate, pe care o considera "definitorie…

- Forumul Democrat al Germanilor, partidul care l-a propulsat pe Klaus Iohannis in politica și din partea caruia șeful statului a fost 14 ani primar, a decis sa-l susțina la alegerile locale pe candidatul USR-PLUS la primaria municipiului Timișoara, Dominic Fritz. Partidul nemților spune ca este fireasca…

- Voichița Lazureanu, candidatul PSD pentru funcția de primar al Timișoarei, a transmis, astazi, un mesaj pe pagina sa de Facebook. Dragii mei, Timișoara este centrul universului meu! Timișoara este locul in care m-am nascut, am crescut, m-am format și educat, unde mi-am intemeiat o familie, unde mi-am…

- Dominic Samuel Fritz e originar din zona Padurii Negre, a locuit la Berlin si candideaza din partea USR pentru postul de primar al Timisoarei. Acesta a povestit joi la Adevarul Live despre cum a ajuns sa se indragosteaza de Timisoara, cum il poate invinge pe Nicolae Robu si cum se pozitioneaza in conflictele…

- Dominic Samuel Fritz e originar din zona Padurii Negre, a locuit la Berlin si candideaza din partea USR pentru postul de primar al Timisoarei. Joi de la ora 12.00, acesta va vorbi la Adevarul Live despre cum a ajuns in aceasta pozitie, obictivele pe care le are pentru Timisoara si planul pe care il…

- Dominic Samuel Fritz e originar din zona Padurii Negre, a locuit la Berlin si candideaza din partea USR pentru postul de primar al Timisoarei. Joi de la ora 12.00, acesta va vorbi la Adevarul Live despre cum a ajuns in aceasta pozitie, obictivele pe care le are pentru Timisoara si planul pe care il…