Voichița Lăzureanu, „înțepături" la adresa contracandidaților. Ce spune despre Robu și Fritz Medicul Voichița Lazureanu, candidatul PSD pentru Primaria Timișoara, a fost invitata emisiunii PRESSALERT LIVE din aceasta seara. In incheierea campaniei electorale, fostul manager al Spitalului „Victor Babeș", considera ca-și cunoaște bine electoratul. „Cine este mulțumit de administrația locala și de «dezvoltarea in forța», de modul cum arata Timișoara in anul 2020, evident nu ma va […]

