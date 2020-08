Voichița Lăzureanu, candidatul PSD pentru Primăria Timișoara, vine la emisiunea PRESSALERT LIVE Dr. Voichița Lazureanu, candidatul social-democraților pentru Primaria Timișoara, este invitata ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre campania electorala care sta sa inceapa, despre planurile sale in cazul in care ar ajunge in fotoliul de primar, dar și despre pandemie, Voichița Lazureanu fiind fostul manager al Spitalului […] Articolul Voichița Lazureanu, candidatul PSD pentru Primaria Timișoara, vine la emisiunea PRESSALERT LIVE a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

