Romanii vor avea parte de vacante in zonele montane la aceleasi tarife ca in 2019, dar vor beneficia si de numeroase oferte pe Valea Prahovei si pe Valea Oltului, odata cu deschiderea turismului la 1 iunie, sustine Adrian Voican, presedintele Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT) Prahova in Romania.



"Turismul in Romania debuteaza din 1 iunie cu oferte ca de nou inceput: 2 = 3 si 3 = 4, adica platesti doua nopti si stai trei, oferte pe Valea Prahovei si pe Valea Oltului, cazare la trei si patru stele cu masa pe terasa sau in camera. In destinatiile de vacanta…