- Razboiul din Ucraina și criza economica au oprit investițiile in Republica Moldova, afectand pana și discuțiile pe acest subiect cu potențiali agenți economici, ce examinau piața noastra. „Moldova este perceputa drept a doua țara cu risc, dupa Ucraina și, din aceasta cauza, inclusiv, am avut chiar și…

- Ford Motor recheama 737.000 de vehicule din Statele Unite ale Americii, din cauza posibilitatii producerii unei scurgeri de ulei soldata cu un incendiu si a unei erori de software care ar putea impiedica franarea, transmite Reuters și news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboiul din Ucraina va afecta creșterea economica prognozata pentru Romania, spune Paolo Gentiloni, comisar pentru Economie. Acesta susține ca statele europene nu vor suferi din cauza unei penurii a produselor alimentare, dar se vor confrunta cu inflație și prețuri crescute la produse și servicii:…

- Numarul ucrainenilor care s-au refugiat in strainatate a ajuns la aproape 3.557.000, a transmis marti Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), potrivit Reuters. ‘Acesta este un alt prag tragic pentru poporul Ucrainei si a fost atins in ceva mai putin de o luna’, a declarat purtatorul…

- Avionul care opera in 9 martie 2022 zborul Wizz Air dintre Iași și Basel a aterizat in capitala Ungariei din cauza unei probleme tehnice. La scurt timp dupa ce a decolat din Iași, Airbusul A320 Wizz Air care opera zborul W68711 spre Basel a intrat in zona de așteptare deasupra orașului Vatra Dornei.…

- Un barbat in varsta de 67 de ani din Lugoj, județul Timiș, și-a pus capat zilelor din cauza datoriilor pe care le avea și a facturilor uriașe primite in ultima vreme. Barbatul care locuia in chirie a fost gasit spanzurat. Cunoscuții spun ca omul nu a mai rezistat dupa ce ar fi primit factura la energie…

- Legendarul pianist si dirijor Daniel Barenboim, in varsta de 79 de ani, si-a anulat toate angajamentele din urmatoarele saptamani, deoarece va fi supus unei interventii chirurgicale, au anuntat duminica reprezentantii Operei La Scala din Milano, potrivit AFP. "Domnul Barenboim a fost nevoit…

- Președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon susține ca nu are de gand sa „evadeze” din țara. „De ce trebuie din cauza la niște pitici politici, mincinoși, ingamfați și aroganți sa fug din țara?”, a spus fostul șef de stat, in cadrul emisiunii Puterea a Patra.