Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis participa, sambata seara, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica din Piata Mare a Sibiului. Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Biserica „Sfanta Treime” din Piața Mare la ora 20.45, impreuna cu sotia sa, Carmen…

- Valul de neliniște provocat de pandemie, grijile tot mai mari ale vieții de zi cu zi pot fi domolite doar cu speranța. Iar cele mai bune locuri unde speranța crește frumos și trainic sunt in lumea copilariei, in sufletul unei generații la inceput de drum. Tocmai de aceea, un…

- Suspiciunile de frauda, fara dovezi clare deocamdata, care vizeaza organizarea unui concurs de angajare la Poliția Locala, au declanșat un adevarat conflict intre primarul Brașovului, Allen Coliban, și șeful Poliției Locale, Nicolae Aldea. Deși vineri, pe Facebook, Allen Coliban i-a transmis lui Nicolae…

- Anca Serea e una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, insa daca acum e cu zambetul pe buze și are familia la care a visat dintotdeauna, vedeta nu a trecut mereu prin cele mai bune momente! Aceasta a povestit ca s-a confruntat cu situații foarte grele și a durat mult pana cand a ințeles cum trebuie…

- Irlanda va prelungi cel de-al treilea lockdown pana la 5 martie si va adopta pentru prima data masuri de carantina obligatorii pentru combaterea coronavirusului, a anuntat marti premierul Micheal Martin.

- Fondatorul Microsoft, Bill Gates , a anunțat pe Twitter ca s-a vaccinat anti-Covid. Miliardarul a publicat și o fotografie in care este surprins momentul in care primește prima doza a vaccintului. ”Unul dintre beneficiile de a avea 65 de ani este ca sunt eligibil pentru vaccinul COVID-19. Am primit…

- Andreea Nițu Tanase, o vranceanca de 33 de ani, are nevoie de ajutorul nostru pentru a reveni in țara. Nu pentru a-și continua viața, ci pentru a-și trai ultimele clipe. Tragica ei poveste este scrisa de Asociația LIVE TO SAVE LIVES, o Organizație Non Guvernamentala și nonprofit. „Astazi vom vorbi despre…

- Președintele american a lansat un apel intr-un mesaj pe Twitter catre protestatarii care au intrat in cladirea Congresului, acolo unde miercuri are loc ședința pentru validarea victoriei lui Joe Biden in alegeri.„Va cer tuturor de la Congres sa ramaneți pașnici. Fara violența. Amintiți-va ca suntem…