Stiri pe aceeasi tema

- - Activista pentru clima Greta Thunberg, prezenta pe coperta primei editii scandinave a revistei Vogue, critica ''fast fashion'', sintagma ce desemneaza companii din industria modei care ofera haine la moda, la preturi mici, informeaza DPA luni. Tanara suedeza a publicat duminica seara pe…

- O platforma de social media care incorporeaza tehnologia blockchain, criptomonede, tokenuri și nu in ultimul rand, cel mai important aspect, acte caritabile. Asta a inventat o tanara romanca, Alina Anton, care impreuna cu tatal ei a pus pe picioare Give an Angel, o platforma care incurajeaza oamenii…

- Activista pentru clima Greta Thunberg, prezenta pe coperta primei editii scandinave a revistei Vogue, critica ''fast fashion'', sintagma ce desemneaza companii din industria modei care ofera haine la moda, la preturi mici, informeaza DPA. Tanara suedeza a publicat duminica seara pe conturile…

- TikTok a inceput sa testeze formatul Stories, care, cel mai probabil, va fi implementat si disponibil pentru toti utilizatorii retelei. Desi arata la fel ca Stories din Snapchat sau Instagram, implementarea TikTok are, totusi, o doza de originalitate. Si in cazul TikTok, formatul Stories va ocupa intreg…

- Departamentul Comunicatii Media-Online al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramuresului si Satmarului lanseaza a doua editie a Proiectului Eparhial „Icoana Maicii Domnului in casa omului”. Pana pe 15 august 2021, credinciosii vor avea posibilitatea de a trimite online, pe adresa de e-mail ([email protected])…

- TikTok, platforma cu foarte multi copii printre utilizatori, este cea mai vulnerabila la fake-news, dintre retelele sociale. Rusia domina piata manipularii retelelor sociale, iar politicienii isi cumpara like-uri pe Facebook si Instagram. Aceasta noteaza Deutsche Welle, bazandu-se pe un raport al Centrului…

- CHIȘINAU, 22 mai - Sputnik. Informațiile despre acest lucru sunt publicate in secțiunea „Condiții de utilizare” de pe site-ul companiei. In prezent, publicitatea este integrata doar in videoclipuri de pe canalele conectate la programul de afiliere. In același timp, ar trebui sa existe mai mult de…

- Aplicația de chat-room doar pentru audio Clubhouse a fost subiect de discuție inca de la inceputul acestui an, dar marele dezavantaj a fost ca era limitata doar la iOS. Spunem „a fost”, deoarece compania a lansat in cele din urma o versiune beta pentru Android. „Astazi suntem incantați sa impartașim…