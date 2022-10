Stiri pe aceeasi tema

- Cele 20 de sticle de vodca trimise de presedintele rus Vladimir Putin drept cadou fostului premier italian Silvio Berlusconi de ziua de nastere a acestuia incalca sanctiunile europene impuse Rusiei dupa invazia sa in Ucraina, a declarat Comisia Europeana joi, transmite Reuters.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat marti ca a reluat legatura cu presedintele rus Vladimir Putin si ca a facut recent un schimb de "scrisori dulci" cu acesta, potrivit unei inregistrari audio difuzate de o agentie de presa italiana.

- Lorenzo Fontana, un conservator catolic membru al formatiunii Liga, antiimigratie, a fost ales vineri presedinte al Camerei Deputatilor in Italia, relateaza AFP. Cativa senatori ai Partidului Democrat (PD, de centru-stanga) au desfasurat pentru scurt timp in hemiciclul legislativului o pancarta pe care…

- Silvio Berlusconi a reușit sa provoace un scandal in sanul coaliției de extrema dreapta chiar in ziua alegerilor, in care se așteapta ca extremiștii sa caștige formarea guvernului. Berlusconi a avut o discuție intr-un bar din Milano cu cațiva membri de partid, carora le-a spus ca Matteo Salvini nu poate…

- Mihail Kasianov, care a fost primul premier al lui Putin, in perioada 2000-2004, este de parere ca razboiul din Ucraina ar putea duce la prabușirea regimului lui Putin.„In ceea ce privește mobilizarea, nu este o cacealma. In ceea ce privește potențiala utilizare a armelor nucleare, cred ca este o cacealma.…

- Sefa extremei drepte italiene, Giorgia Meloni, prezentata drept favorita in alegerile legislative de la 25 septembrie, critica propunerea Bruxellesului de a suspenda finantari destinate Ungariei din cauza unor riscuri de coruptie, relateaza AFP. "Adevaratii anti-europeni sunt cei care, atunci cand suntem…