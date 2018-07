Vodafone, al doilea mare operator local de comunicații mobile, avea 9.638.486 de clienți la data de 30 iunie din acest an, in creștere cu 0,6% fața de aceeași perioada a anului trecut, dar in scadere cu 3% (peste 300.000 de clienți) fața de sfarșitul anului trecut, potrivit datelor anunțate miercuri de grupul britanic. Murielle Lorilloux, directorul general al Vodafone Romania, subliniaza ca trimestrul trecut a semnat acordul cu Telekom pentru lansarea de servicii de comunicații fixe și mobile și ca finalizarea achiziției UPC va consolida poziția companiei pe acest segment de piața.