In era digitala, unde accesul rapid și facil la conținut este o prioritate, Vodafone Romania face un pas semnificativ inainte prin lansarea Vodafone TV+. Aceasta noua platforma OTT („Over The Top") promite sa transforme experiența de vizionare a utilizatorilor, oferind o gama larga de canale și funcții interactive ce vor redefini standardele televiziunii online.